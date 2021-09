Kornienko: Einen Bürgermeister von Kernes Niveau zu heben, ist keine schnelle Geschichte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Parteivorsitzende von Sluha Naroda, Oleksandr Korniyenko, hat erklärt, warum seine Partei keinen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters von Charkiw aufstellen wird, der die Arbeit der Parteivertreter vor Ort überwacht, und wann die Frage von vorgezogenen Neuwahlen in Kryvyy Rih geprüft wird. Dies sagte er in einem exklusiven Kommentar gegenüber Vesti.ua-Korrespondent Valentyn Banykh.

1) Wie bewertet er den Parteiaufbau in der SN: welche Ergebnisse hat die Partei in dieser Richtung in den letzten 2 Jahren erzielt?

2) Die Institution der Aufsicht über die regionalen Organisationen – ist dies ein wirksamer Mechanismus und welche Aufsichtsbehörden sind am erfolgreichsten?

3) Warum hat Sluzhba Naroda bei den Wahlen in Charkiw nicht kandidiert, und wenn der Grund dafür die niedrige Wahlbeteiligung ist, kann dies als Versagen der Arbeit der Partei vor Ort angesehen werden?

„In der Tat ist die Bewertung der SN-Partei in Charkiw recht stabil. Wenn wir über Kommunalwahlen sprechen, reden wir immer über eine bestimmte Person. Weil der Bürgermeister vom Volk gewählt wird… Aber leider oder zum Glück – die Zeit wird es zeigen – gibt es in Charkiw starke Kandidaten, die nicht der Partei ‚Diener des Volkes‘ angehören“, – so der Abgeordnete.

Zum Zeitpunkt der letzten Wahl erklärte Kornienko, seine Partei habe verstanden, dass der amtierende und wiedergewählte Bürgermeister von Charkiw, Gennadiy Kernes, eine hohe und berechtigte Unterstützung genieße.

„Hier muss man verstehen, dass es nicht so schnell geht, einen Bürgermeister auf das gleiche Niveau zu heben. Wahrscheinlich werden die Einwohner von Charkiw jetzt (auch) unter denjenigen wählen, die nicht mit dem Diener des Volkes verwandt sind“, betonte der Abgeordnete.

Er stellte auch klar, dass die Präsidentenpartei nun von der kuratorischen Form der lokalen Verwaltung abgerückt ist.

„Wir hatten die Institution der Überwachung als solche bei Kommunalwahlen, als es politische Prozesse gab, die Bildung von Listen… Und jetzt haben wir die traditionelle Struktur mit den regionalen Parteiorganisationen, die normal arbeiten. Wir haben eine Reihe von Indikatoren, anhand derer wir die Arbeit verschiedener Organisationen bewerten. Manche sind besser, manche schlechter – ein normaler Arbeitsprozess“, erklärte der Abgeordnete.

Die Partei arbeitet nun an der Schaffung eines Netzes von Stadtteilbüros und städtischen Organisationen, in denen u. a. wichtige Kommunikationsveranstaltungen stattfinden werden.

„Jeden Mittwoch und Donnerstag haben wir Buzzer im ganzen Land. Unsere Aktivisten, Abgeordneten und Wähler treffen sich in den Parteibüros und diskutieren über ein bestimmtes Thema. Gestern wurde zum Beispiel über Covid – neue Beschränkungen und Quarantäne – unter Beteiligung von Medizinstudenten gesprochen… Und heute werden sie mit den Vorsitzenden der Ausschüsse über die Justizreform diskutieren. Gleichzeitig arbeiten wir, wie jede andere Partei auch, an der Bildung einer Struktur vor Ort: Tatsächlich haben wir bereits Aktivisten in jedem Departement, und irgendwann könnte dies formalisiert werden“, sagte Kornijenko.

Der Abgeordnete fügte hinzu, dass die Resolution über die vorgezogenen Wahlen in Kryvyi Rih erst gestern, am 9. September, in die Rada eingebracht wurde und in der kommenden Woche an den zuständigen Ausschuss gehen wird – es ist also noch Zeit, die Frage vor März 2022 zu klären.