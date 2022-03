Ex-MP Kotvytskyy's Frau brachte 30 Millionen Dollar in bar nach Ungarn - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das State Bureau of Investigation hat ein Strafverfahren eingeleitet, nachdem Anastasiya Kotvytska, die frühere Ehefrau des Volksfrontabgeordneten Ihor Kotvytskyy, unter Umgehung der Zollvorschriften ganze Koffer mit Geld nach Ungarn geschmuggelt hat, ohne es anzumelden. Dies berichtete die Ukrajinska Prawda am Sonntag, den 20. März, unter Berufung auf mehrere Quellen in verschiedenen Regierungsstellen.

Wie sich herausstellte, kam am 14. März ein Opel Vivaro am Vilok-Punkt des transkarpatischen Zolls an. Am Steuer saßen ungarische Staatsbürger und einer der Beifahrer. Die anderen Passagiere waren Anastasia Kotvitskaya und ihre Mutter Galina Kucher. Beim Überschreiten der ukrainischen Grenze deklarierten die genannten Personen keine Geldmittel, und die ukrainischen Zollbeamten führten keine Kontrolle ihrer Sachen durch.

Später stellte sich heraus, dass Kotvytska tatsächlich 28,8 Mio. Dollar und 1,3 Mio. Euro bei einer Zollstelle, wahrscheinlich in Tisabech (Ungarn), angemeldet hatte.

„Diese Informationen werden derzeit überprüft, da die betreffende Partei auf die Anfrage des transkarpatischen Zolls und der 27. Abteilung des staatlichen Grenzschutzes der Ukraine nicht offiziell geantwortet hat“, so die UP-Quelle.

Der Geschäftsmann Seyar Kurshutov schrieb seinerseits auf Facebook, Kotvytska sei nur deshalb gezwungen gewesen, die Millionen zu deklarieren, weil der ungarische Zoll sie gefunden habe, während die ukrainischen Zöllner die Koffer mit dem Geld „nicht bemerkt“ hätten.

Schließlich bezeichnete Igor Kotvytskyy selbst diese Informationen auf seiner Social-Networking-Seite als Fälschung.