Kreml verschärft Kontrolle über private Militärfirma Wagner - Britischer Geheimdienst

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Kreml hat die Kontrolle über die Kämpfer des privaten Militärunternehmens Wagner nach der Revolte ihres ehemaligen Anführers Jewgeni Prigoschin verschärft. Insbesondere haben sich einige der „Wagneriten“ der Rosgwardija angeschlossen. Dies meldet das britische Verteidigungsministerium in X (Twitter).

Kremlchef Wladimir Putin hat am 25. Dezember 2023 ein Gesetz unterzeichnet, das es der Rosgvardiya erlaubt, ihre eigenen „freiwilligen“ Formationen zu schaffen. Konkret hat die Rosgvardia drei ehemalige Fallschirmjäger- und Sturmtruppen der privaten Militärfirma Wagner – die 15., 16. und 17. – zu ihrem ersten sogenannten „Freiwilligen“-Korps hinzugefügt.

Die Rosgvardia wird ihre neuen „freiwilligen“ Einheiten wahrscheinlich in der Ukraine (Sechs-Monats-Verträge) und in Afrika (Neun-Monats-Verträge) einsetzen, so der britische Geheimdienst.

„Die Aufnahme ehemaliger Wagner-Luftlandeeinheiten in das Rosgvardia-Freiwilligenkorps ist wahrscheinlich ein Hinweis auf die erfolgreiche Unterordnung von Wagner unter die Rosgvardia, wodurch die Befehls- und Kontrollgewalt des russischen Staates über die Wagner-Gruppe gestärkt wird“, heißt es in der Zusammenfassung.