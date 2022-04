Krieg in der Ukraine: Infrastrukturschäden nähern sich 70 Milliarden Dollar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Verluste an der ukrainischen Infrastruktur durch den von Russland entfesselten Krieg haben sich in der vergangenen Woche um mehr als 5 Milliarden Dollar erhöht. Dies ergab am Montag, den 4. April, eine Analyse, die vom Team des KSE-Instituts (analytische Abteilung der Kiewer Wirtschaftshochschule) und Freiwilligen von Partnerorganisationen im Rahmen des Projekts „Russia Paid“ durchgeführt wurde.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Gesamtschaden am 1. April bereits mehr als 68,2 Mrd. Dollar oder fast 2 Billionen Hrywnja betragen hat.

Seit Beginn der russischen Militäraggression wurden in der Ukraine mindestens 533 Bildungseinrichtungen, 300 Kindergärten, 196 medizinische Einrichtungen und 129 Fabriken und Unternehmen beschädigt, zerstört oder beschlagnahmt.

Das Ministerium für kommunale und territoriale Entwicklung schätzt, dass 6.800 Wohngebäude beschädigt oder zerstört wurden. Das KSE-Institut schätzt die Gesamtfläche der beschädigten/zerstörten Wohngebäude auf etwa 26 Millionen Quadratmeter.

Darüber hinaus wurden mindestens 54 Verwaltungsgebäude, 266 Brücken und Stege, 10 Militärflugplätze, acht Flughäfen und zwei Häfen durch den Krieg beschädigt. Vierundsechzig religiöse Gebäude und 51 Kulturstätten wurden zerstört oder beschädigt.

Nach allgemeinen Schätzungen des Wirtschaftsministeriums und der KSE belaufen sich die kriegsbedingten Gesamtverluste der ukrainischen Wirtschaft unter Berücksichtigung der in diesem Projekt berechneten direkten Verluste und der indirekten Verluste (Rückgang des BIP, Einstellung von Investitionen, Abwanderung von Arbeitskräften, zusätzliche Kosten für Verteidigung und soziale Unterstützung usw.) auf 564 bis 600 Mrd. USD.