Ein Kriegsverbrechen? Was über die "Erschießung" von 12 gefangenen Invasoren bekannt ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den sozialen Netzwerken kam es zu einem Skandal wegen eines Videos, das russische Soldaten zeigt, die sich ergeben, aber dann eröffnet einer von ihnen das Feuer. Danach zeigt ein weiteres Video russische Soldaten, die bereits getötet wurden. Es ist jedoch schwierig, mit Sicherheit zu sagen, was genau in dem Video passiert ist.

Was bekannt ist

Der auf dem Video festgehaltene Vorfall ereignete sich angeblich am 12. November in dem Dorf Makiivka in der Region Luhansk. Auf ukrainischen Telegram-Kanälen wurde am selben Abend ein von einer Drohne aufgenommenes Video gepostet, das 12 Leichen zeigt, die im Hof eines Privathauses auf dem Boden liegen. Ein Kommentar zu den Aufnahmen bezog sich auf den Mörserbeschuss, bei dem russische Soldaten getötet wurden…