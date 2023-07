Krimbewohner wegen des Versuchs, militärische Utensilien ins Ausland zu verkaufen, verurteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein „Besatzungsgericht“ hat einen Einwohner des vorübergehend besetzten Simferopol wegen wiederholter Versuche, militärische Utensilien ins Ausland zu schicken, zu 3,5 Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt. Dies meldete die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den Pressedienst der russischen Zolldirektion Süd.

Es wird berichtet, dass mehr als 200 Einheiten militärischer Güter im Besitz des Mannes gefunden wurden.

„Der Organisator des kriminellen Plans entpuppte sich als ein 40-jähriger Einwohner von Simferopol. Es wurde festgestellt, dass der Mann chemische Rüstungsgüter online von Privatpersonen kaufte und sie dann in seinem eigenen Online-Shop weiterverkaufte. Er unternahm 11 Versuche, verbotene Waren ins Ausland zu versenden, die jedoch alle von Zollbeamten gestoppt wurden“, so die Agentur.

In den Unterlagen gab der Mann an, dass er zivile Produkte, darunter Hüte, Taschen und Masken, verschicken wollte.

Die Waren, bei denen es sich um militärische Utensilien handelte, deren Verkauf im Ausland verboten ist, wurden per internationaler Post in die USA, nach Griechenland, Deutschland, Frankreich und in das Vereinigte Königreich geschickt.