Kuleba appellierte an die EU, das Gas in Rubel zu bezahlen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat die europäischen Länder aufgefordert, den Kauf von russischem Öl und Gas nicht in Rubel zu bezahlen.

„Wenn irgendein EU-Land Putins demütigenden Forderungen nachgibt, Öl und Gas in Rubel zu bezahlen, wäre das so, als würde man mit der einen Hand der Ukraine helfen und mit der anderen den Russen beim Töten von Ukrainern helfen“, twitterte Kuleba am Donnerstag, den 24. März.

Er appellierte auch an die betroffenen Länder, eine kluge und verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen“.

Am Vortag wies der russische Präsident Wladimir Putin an, Zahlungen für Gaslieferungen an „unfreundliche Länder“ in Rubel umzurechnen. Der Gaspreis stieg um 10 Prozent auf 1.360 Dollar pro 1.000 Kubikmeter…