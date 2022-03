Kuleba forderte Nestle auf, sich vom russischen Markt zurückzuziehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Schaden für Nestle, das weiterhin in Russland tätig ist, wächst parallel zu den Verbrechen, die von der russischen Armee in der Ukraine begangen werden. Dies erklärte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Donnerstag, den 17. März.

„Indem Nestle sich weigert, seine Geschäftsaktivitäten in Russland einzustellen, ermöglicht es Russland, seinen Angriffskrieg in Europa fortzusetzen. Der langfristige Schaden für den Ruf des Unternehmens ist proportional zum Ausmaß der russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine (enorm)“, betonte der Minister.

Gleichzeitig stellte er klar, dass es für das Unternehmen noch nicht zu spät ist, seine Meinung zu ändern, und fügte der Veröffentlichung ein Foto der Position von Nestle zum Krieg in der Ukraine bei.

Achtung! Foto 18

Darüber hinaus forderte Kuleba auch die Financial Action Task Force (FATF) auf, Russland aus der Organisation auszuschließen.

„Da Russland in der Ukraine immer mehr barbarische Gräueltaten begeht, sollte es von allen zivilisierten Organisationen und Plattformen ausgeschlossen werden. Wir fordern alle FATF-Mitgliedsstaaten auf, Russland unverzüglich aus dem Konsortium auszuschließen und es auf die schwarze Liste der FATF zu setzen“, so der Diplomat.