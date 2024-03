Kuleba zum Papst: 'Unsere Flagge ist blau-gelb'

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Außenminister Dmytro Kuleba hat Papst Franziskus nach dessen Äußerungen, die Ukraine solle den Mut einer „weißen Flagge“ haben und verhandeln, geantwortet.

„Unsere Flagge ist blau-gelb. Unter ihr leben, sterben und siegen wir. Wir werden keine anderen Flaggen hissen“, betonte Kuleba auf Twitter (X).

Nach Ansicht des ukrainischen Außenministers ist derjenige der Stärkste, der sich im Kampf des Guten gegen das Böse auf die Seite des Guten stellt, anstatt zu versuchen, sie gleichzuschalten, indem er es „Verhandlungen“ nennt.

„Was die weiße Fahne angeht, so kennen wir diese Strategie des Vatikans aus der Geschichte der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Ich rufe dazu auf, die historischen Fehler nicht zu wiederholen und die Ukraine und ihr Volk in einem gerechten Kampf um ihr eigenes Leben konsequent zu unterstützen“, so Kuleba.

Zugleich dankte der Leiter des ukrainischen Außenministeriums Papst Franziskus „für die ständigen Gebete für den Frieden“.

„Wir hoffen weiterhin, dass er nach zwei Jahren des vernichtenden Krieges im Herzen Europas die Gelegenheit findet, einen apostolischen Besuch in der Ukraine zu machen, um mehr als eine Million ukrainische Katholiken, mehr als fünf Millionen griechische Katholiken, alle Christen und alle Ukrainer zu unterstützen“, schloss er.