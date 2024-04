Kuleba reist nach Den Haag, um über ein Tribunal für die Russische Föderation zu diskutieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Außenminister Dmytro Kuleba wird am Dienstag, den 2. April, zu einem Arbeitsbesuch nach Den Haag reisen, wo er an einer Ministerkonferenz teilnehmen wird, um über ein Sondertribunal für Russland zu diskutieren, so der Pressedienst des ukrainischen Außenministeriums.

„Am 2. April wird der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba Den Haag, dem Königreich der Niederlande, einen Besuch abstatten“, heißt es in der Mitteilung.

In Den Haag wird Kuleba eine Reihe von bilateralen Gesprächen führen, darunter ein Treffen mit seiner niederländischen Amtskollegin Hanke Briauns Slot, und er wird auch an der Ministerkonferenz Restoring Justice for Ukraine teilnehmen.

Ziel der Konferenz ist es, Punkt 7 der Formel zur Wiederherstellung der Gerechtigkeit für den Frieden zu erörtern und die Ergebnisse der Dokumentation und Untersuchung von Verbrechen, die von russischen Invasoren auf dem Territorium der Ukraine begangen wurden, weiterzuentwickeln.

„Besondere Aufmerksamkeit wird auch den weiteren Schritten zur Einrichtung des Sondertribunals für das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine gewidmet werden“, betonte das Ministerium.

Nach den Ergebnissen der Konferenz wird eine politische Erklärung verabschiedet werden.

Wir möchten daran erinnern, dass die Ukraine das hybride Modell des Sondertribunals für Russland ablehnt. Die Führung der Russischen Föderation zur Verantwortung zu ziehen, sollte im Namen der zivilisierten Welt geschehen und nicht im Namen der Ukraine, glaubt man im Büro des Präsidenten.

Kuleba erklärt, warum das Sondertribunal für Russland notwendig ist