Kuleba hat die Wahrscheinlichkeit eines russischen Angriffs auf die Ukraine eingeschätzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Außenminister Dmytro Kuleba hat die Wahrscheinlichkeit eines russischen Angriffs auf die Ukraine auf der Grundlage zweier Faktoren eingeschätzt. Er äußerte sich dazu in einer Sendung des Senders Ukraine 24.

Ihm zufolge ist eine neue Offensivoperation eine der Optionen, die von der russischen Führung und Präsident Wladimir Putin persönlich in Betracht gezogen werden.

Ob Putin von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, hängt nach Ansicht des Ministers von zwei Faktoren ab.

„Erstens: auf die Stärke, die Gelassenheit und das Durchhaltevermögen der Ukraine. Zweitens: auf die Koordinierung und Stärke unserer Partner. Wir arbeiten an beiden Faktoren, und ich fordere alle auf, nicht in Panik zu verfallen, sondern wachsam zu bleiben und sich nicht von Provokationen beeinflussen zu lassen, insbesondere im Informationsbereich“, sagte Kuleba.

Der Minister nannte auch das Hauptziel Russlands, die Ukraine so schwach wie möglich zu machen, indem es sie von innen heraus destabilisiert und ihre Zusammenarbeit mit anderen Staaten im Verteidigungsbereich blockiert.

Gleichzeitig veröffentlichte Bloomberg Informationen aus den USA, wonach Russland eine groß angelegte Offensive in der Ukraine für Anfang 2022 vorbereitet.

Es wird behauptet, dass der Angriff sowohl von der annektierten Krim als auch von Belarus ausgehen könnte. Angeblich könnten bis zu 100.000 Militärangehörige beteiligt sein.

Veröffentlichten Berichten zufolge ist die Offensive für die kalte Jahreszeit geplant und wird ein großes Gebiet abdecken und auf einen langen Zeitraum ausgelegt sein.

Etwa die Hälfte der taktischen Gruppen ist bereits in Stellung, wobei im Falle einer Invasion Luftunterstützung geleistet wird. Bloomberg-Quellen behaupten außerdem, dass Russland die Mobilisierung von Zehntausenden von Reservisten in einem seit dem Zusammenbruch der UdSSR noch nie dagewesenen Umfang angekündigt hat, obwohl dies nicht öffentlich bekannt gegeben wurde. Die Reservisten müssen angeblich in das besetzte Gebiet eindringen, sobald die Frontlinie überschritten ist.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die USA nicht behaupten, dass die Offensive stattfinden wird. Quellen der Agentur sagen, es sei wahrscheinlich, dass der Kreml noch keine endgültige Entscheidung getroffen hat…