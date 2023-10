Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Diskussionen über die Zweisprachigkeit in der Ukraine gehören der Vergangenheit an: Die ukrainische Sprache hat gewonnen. Dies betonte der amtierende Minister für Kultur- und Informationspolitik, Rostyslav Karandaev, während der Eröffnung des Radiodiktats der nationalen Einheit an der Nationalen Universität Vernadskyy Tavricheskyy in Kiew. Wernadskij in Kiew, schreibt Ukrinform.

Karandaev erinnerte daran, dass mit Unterstützung der First Lady der Ukraine, Olena Zelenska, Projekte zur Verbreitung der ukrainischen Sprache als eine der eigentlichen Sprachen des kulturellen Dialogs durchgeführt werden, insbesondere in elektronischen Museumsführern.

Die amtierende Ministerin bezeichnete es als eine bedeutende Errungenschaft, dass die ukrainische Sprache „zu einer der Sprachen des Dialogs und der Kommunikation auf internationalen Plattformen, Konferenzen und anderen Kommunikationsplattformen“ wird und für Ausländer „wegen des Heldentums der ukrainischen Streitkräfte, wegen der Widerstandsfähigkeit des ukrainischen Volkes“ von Interesse ist.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass laut den Umfrageergebnissen die überwältigende Mehrheit – fast 60 Prozent der Ukrainer – nur Ukrainisch spricht, aber es gibt weitere 9 Prozent der Bürger, die nur Russisch verwenden.