In Kupjansk schlug eine UAB auf dem Gelände einer Bildungseinrichtung ein: es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Fliegerbombe traf einen Sportplatz, eine 57-jährige Frau und ein 35-jähriger Mann wurden verletzt.

In Kupjansk, Region Charkiw, wurden am 7. Oktober bei einem Treffer durch eine russische Fliegerbombe zwei Menschen verletzt. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Synjehubow am Dienstag, den 8. Oktober auf Facebook.

Ihm zufolge traf in Kupjansk eine gelenkte Fliegerbombe einen Sportplatz auf dem Gelände der Bildungseinrichtung, wobei eine 57-jährige Frau und ein Mann im Alter von 35 Jahren verletzt wurden.

Im Dorf Mironovka, Bezirk Bogodukhov, verbrannte Gras auf einer Fläche von 2 Hektar als Folge des Beschusses. In Zolochev, Bezirk Bogodukhov, wurden 16 Privathäuser und zwei zweistöckige Wohnhäuser durch den Beschuss teilweise beschädigt. Der zweite Treffer erfolgte auf einem Feld in der Nähe des Dorfes Mironovka.

Ein Privathaus und Stromleitungen wurden durch Mörsergranatenbeschuss im Dorf Perowskoje, Bezirk Bogoduchiwskyj, beschädigt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die russischen Truppen im Laufe des vergangenen Tages in Richtung Kupjan 25 Mal die Stellungen der ukrainischen Einheiten angegriffen haben. Die Angreifer unternahmen ihre Hauptanstrengungen in den Gebieten Sinkivka, Novoselivka, Glushkovka, Lozova und Kruglyakivka.