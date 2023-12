Kyivstar gab eine Erklärung über den Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Dienste ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Team des Mobilfunkbetreibers Kyivstar arbeitet an der Beseitigung der Folgen eines schweren Cyberangriffs. Gleichzeitig wurden die Bedingungen für die Wiederherstellung der Dienste noch nicht festgelegt. Dies sagte der Generaldirektor des Unternehmens Alexander Komarow am Dienstag, den 12. Dezember, in einer Videobotschaft.

„Der Krieg mit Russland hat viele Dimensionen und eine davon ist der Cyberspace. Unglücklicherweise wurde Kyivstar heute Morgen das Ziel eines superstarken Hackerangriffs, infolgedessen die Kommunikationsdienste und der Internetzugang vorübergehend nicht verfügbar sind. Bisher sind die Bedingungen für die Wiederherstellung der Dienste noch nicht klar“, sagte er.

Komarow fügte hinzu, dass das Unternehmen an der Beseitigung der Folgen des Angriffs arbeitet, um die Kommunikation so schnell wie möglich wiederherzustellen.