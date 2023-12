Kyivstar hat mit der Wiederherstellung des mobilen Internets begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Mobilfunkbetreiber Kyivstar hat nach einem schweren Hackerangriff mit der Wiederherstellung des mobilen Internets in der Ukraine begonnen. Der Dienst ist bereits in der Region Iwano-Frankiwsk verfügbar, teilte das Unternehmen am Donnerstag, den 14. Dezember mit.

Nach Angaben des Betreibers sind zum jetzigen Zeitpunkt:

mehr als 90% der Mobilfunk-Basisstationen in dem von der Ukraine kontrollierten Gebiet funktionieren;

können Abonnenten Sprachanrufe tätigen;

der Internetdienst für zu Hause wurde aktiviert;

die Wiederherstellung des mobilen Datendienstes hat begonnen.

„Die erste Region, in der wir das mobile Internet wiederhergestellt haben, war die Region Iwano-Frankiwsk“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Dienste schrittweise wieder aufgenommen werden, um eine Überlastung des Netzes zu vermeiden. In einigen Siedlungen kann es kurzfristig zu Schwierigkeiten mit der Qualität der Kommunikation kommen, die aber von Spezialisten umgehend behoben werden.

Kyivstar erinnert daran, dass Sie Ihr Telefon neu starten oder den „Luftmodus“ ein- und ausschalten müssen, wenn Ihre SIM-Karte nicht im Netz registriert wird.

Am Mittwoch hatten russische Hacker der Gruppe Solntsepek die Verantwortung für den Cyberangriff auf Kyivstar übernommen und die Zerstörung von „10.000 Computern und mehr als 4.000 Servern“ beansprucht. Kyivstar wiederum dementierte die Aussagen der russischen Hacker.

Erinnern Sie sich, am Abend des 13. Dezember kündigte Kyivstar die Aufnahme der Sprachkommunikation an.