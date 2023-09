Landwirte nutzen mehr als 120.000 Hektar entmintes Land

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mehr als 200.000 Hektar landwirtschaftlicher Flächen, die für eine vorrangige Entminung identifiziert wurden, sind in der Ukraine seit Anfang 2023 vermessen worden. Dies teilte der erste stellvertretende Ministerpräsident der Ukraine – Wirtschaftsminister Yulia Sviridenko – mit, schreibt der Pressedienst des Wirtschaftsministeriums.

„Seit Anfang des Jahres wurden 200 Tausend Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche vermessen. Besonders wichtig ist, dass mehr als 120 Tausend Hektar der vermessenen und entminten Flächen bereits von landwirtschaftlichen Erzeugern genutzt werden. Die Rückkehr der landwirtschaftlichen Flächen zur wirtschaftlichen Nutzung, die Wiederherstellung des wirtschaftlichen Lebens in den befreiten Gebieten ist das Hauptziel des vorrangigen Entminungsplans, an dessen Verwirklichung wir arbeiten“, sagte das Ministerium.

Es wird berichtet, dass in der vergangenen Woche etwa 4,5 Tausend Hektar landwirtschaftlicher Flächen mit Pyrotechnik vermessen wurden, insbesondere in der Region Cherson – mehr als 3,7 Tausend Hektar, in der Region Mykolajiw – mehr als 430 Hektar, in der Region Charkiw – mehr als 280 Hektar.