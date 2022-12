Die Leichen einer Mutter und ihres Sohnes, die durch Beschuss ums Leben kamen, wurden in der Nähe von Charkiw exhumiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ermittler haben die Leichen einer Mutter und ihres Sohnes exhumiert, die im März durch den Beschuss des Dorfes Russkaja Lozowaja bei Charkiw durch russische Invasoren ums Leben kamen. Dies teilte die Kommunikationsabteilung der Hauptabteilung der Nationalen Polizei in der Region Charkiw auf ihrer Facebook-Seite mit.

„Eine 77-jährige Frau und ein 61-jähriger Mann gerieten am 15. März auf dem Gelände ihres eigenen Hauses im Dorf Russkaja Lozowaja in der Region Charkiw unter Beschuss von Angreifern. Sie wurden dort von Anwohnern begraben“, heißt es in der Erklärung.

Um die Todesursache festzustellen, wurden die sterblichen Überreste der Toten zur gerichtsmedizinischen Untersuchung geschickt.

Die Untersuchungen wurden im Rahmen der Voruntersuchung eines Strafverfahrens durchgeführt, das gemäß Teil 2 Artikel 438 (Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges) des Strafgesetzbuches der Ukraine eröffnet wurde.