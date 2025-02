Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Leiter des Anti-Korruptions-Aktionszentrums, Witalij Shabunin, hat behauptet, er stehe unter dem Druck des Präsidialamtes und werde von Kiew in die Region Charkiw versetzt.

Quelle: Schabunin auf Facebook

Shabunin’s direkte Rede: .* „Das Büro von Selenskyj wirft mich aus Kiew in die Region Charkiw.

Ich frage mich, was Selenskyj mehr ärgert – die Aufdeckung der Korruption im Verteidigungssektor oder das Atomprogramm (Reaktoren und die Entwicklung des KhNPP)? Jermak dachte wahrscheinlich, dass ich zu den Verhandlungen laufen würde, um in Kiew zu bleiben.

War das nicht der Grund, warum Deineko (der Chef des Staatlichen Grenzschutzes der Ukraine) persönlich um meine Versetzung aus der Einheit, die dem Verteidigungsministerium unterstellt ist, gebeten hat – um mir jede Möglichkeit einer öffentlichen Tätigkeit zu nehmen?“

Einzelheiten: Nach Angaben von Shabunin wird er von Kiew in die Region Charkiw versetzt: „Als ich dieses Jahr in Kiew diente, habe ich an der Änderung der Gesetze mitgewirkt, die die militärische IT blockierten. Dies ermöglichte insbesondere die Einführung von Army+ und die Skalierung von DELTA/Tower.“

Den Quellen zufolge wird Feldwebel Shabunin zum Kommandeur der feldmechanisierten Bäckerei des Lebensmittellagers des 218. gemeinsamen Logistikunterstützungszentrums der Streitkräfte der Ukraine ernannt.

Der Leiter der AntAC erinnerte daran, dass die AntAC viel über die 23 Milliarden Hrywnja geschrieben hatte, die „in betrügerischer Weise aus den vorgefertigten Verträgen der AOZ entnommen und im Voraus über den Grenzschutz an den Vermittler Lechmar überwiesen wurden.

Shabunin fügte hinzu, dass die einzige Möglichkeit, ihn zum Schweigen zu bringen, darin bestünde, „es physisch zu tun“.