Der Leiter der regionalen Militärverwaltung hat die Folgen des Beschusses im Gebiet Sumy aufgezeigt

Am Abend des 24. November beschossen die Russen zweimal die Gemeinde Seredyno-Budskaya im Gebiet Sumy. Die Granaten hätten Wohnhäuser beschädigt, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Dmytro Zhyvitsky, und veröffentlichte Bildmaterial über die Folgen der Angriffe.

Der Gouverneur gab an, dass die Angreifer zunächst mit Artillerie und dann mit Mörsern zuschlugen.

„Insgesamt gab es 11 Explosionen in der Gemeinde. Die Granaten explodierten in der Nähe von zwei- und fünfstöckigen Häusern. In den Wohnungen gingen Fenster zu Bruch, das Dach, die Balkone und das Fundament wurden beschädigt. Ein Haus wurde direkt getroffen“, betonte Schiwizkij.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung konnten sich die Menschen in einem Schutzraum verstecken und wurden nicht verletzt…