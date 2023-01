Die Leiter von Ukrhazvydobuvannya und Ukrtranshas wurden ernannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Regierung hat am 6. Januar die amtierenden Leiter von Ukrhazvydobuvannya und Ukrtranshas ersetzt. Dies teilte der Pressedienst von Naftohas mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass Oleg Tolmachev, der die Upstream-Abteilung der Naftohas-Gruppe leitete, Interimschef von Ukrhazvydobuvannya wurde.

Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Kohlenwasserstoffproduktion in Nordamerika. Er hatte leitende Positionen in Gasförderunternehmen in den USA inne, darunter BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources und Montage Resources. Insbesondere leitete er High-Tech-Entwicklungsprojekte in großen Gas- und Gaskondensatfeldern in Nordamerika. Zu seinen Aufgaben gehörten die Verbesserung der wirtschaftlichen Effizienz von Projekten, die Bildung und das Management von multifunktionalen Teams (Geologie, Erschließung, Bohrungen, Produktion, Kohlenwasserstoffaufbereitung und -verarbeitung).

Roman Malyutin wurde zum amtierenden Leiter von Ukrtranshas SA, dem Betreiber aller ukrainischen unterirdischen Gasspeicher, ernannt.

Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Gastransport- und Gasspeicherunternehmen und war stellvertretender Chefingenieur der East Region of Gas Operator. Malyutin war in den letzten anderthalb Jahren Leiter der technischen Abteilung von Ukrtranshas JSC, wo er für den Betrieb von Verdichterstationen, den Energie- und den Messbereich zuständig war und außerdem Projekte zur Entwicklung kohlenstoffarmer Technologien und zur Speicherung von Wasserstoffgemischen begleitete…