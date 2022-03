Licht in 20 Siedlungen an einem Tag zurück - DTEK

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Notfallteams von DTEK haben im Laufe des vergangenen Tages die Stromversorgung von 10,7 Tausend Haushalten in 20 Siedlungen in den Regionen Kiew und Donezk wiederhergestellt, teilte der Pressedienst des Unternehmens am Freitag, den 25. März, mit.

So wurde in der Region Kiew die Stromversorgung von 6.498 Haushalten in 12 Siedlungen in drei Bezirken wiederhergestellt: Browary, Baryshevskyi und Kiew-Svyatoshynskyi.

In der Region Donezk wurde die Stromversorgung für 4.200 Familien in 8 Gemeinden wiederhergestellt.

In den Oblasts Kiew und Donezk sind noch immer 690 Städte und Dörfer ohne Strom.

Aufgrund der Feindseligkeiten werden die Reparaturen in Abstimmung mit dem Militär durchgeführt.

In der vergangenen Woche haben die Energieunternehmen von DTEK die Stromversorgung von 159.000 Familien in den Regionen Kiew, Donezk und Kiew wiederhergestellt.