Die Liste der Länder, in denen der NMT-2024 abgelegt werden kann, wurde festgelegt

Für ukrainische Bewerber wird der Nationale Multidisziplinäre Test (NMT) in temporären Prüfungszentren in 57 Städten von 32 Ländern stattfinden. Dies teilte der Pressedienst des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft der Ukraine am Mittwoch, den 3. April mit.

Die Hauptsitzung des NMT im Ausland wird in folgenden Ländern stattfinden: Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Bulgarien, Großbritannien, Georgien, Dänemark, Estland, Irland, Spanien, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Moldawien, Niederlande, Deutschland, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, USA, Türkei, Ungarn, Finnland, Frankreich, Tschechische Republik, Spanien, Schweiz, Schweden.

„Die Anzahl der Plätze für die Teilnahme an dem Test im Ausland ist begrenzt. Wenn alle Plätze in einer bestimmten Stadt oder einem bestimmten Land belegt sind, steht dieser Ort nicht mehr für die Auswahl zur Verfügung“, so das Ministerium.

Es wird berichtet, dass es möglich ist, den Ort des NMT zu ändern, aber die Zeit dafür ist begrenzt: Wenn ein Bewerber eine Adresse gewählt hat und dann einen günstigeren Ort gefunden hat, kann er diese Information im persönlichen Kabinett bis zum 15. April aktualisieren.