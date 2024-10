Der litauische Zoll hat russische Militärgüter abgefangen und in die Ukraine geschickt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Litauische Zollbeamte, die Züge von Kaliningrad nach Moskau kontrollierten, beschlagnahmten freiwillige Fracht für die russische Armee und schickten sie in die Ukraine

Litauische Zollbeamte haben nach eigenen Angaben militärische Güter abgefangen, die mit der Bahn von Kaliningrad nach Moskau unterwegs waren, und sie in die Ukraine geschickt.

Dies wurde vom litauischen Zoll gemeldet.

Mitarbeiter des territorialen Zolls von Kaunas und des Zollkriminaldienstes haben in Personenzügen, die von Kaliningrad nach Moskau fahren, bereits Sendungen mit verschiedenen militärischen Gütern gefunden.

Am 2. Oktober beschlagnahmten Zollbeamte Tarnnetze und militärische Tarnuniformen in einem Postwagen eines Personenzugs von Kaliningrad nach Moskau.

Die Tarnhosen waren wahrscheinlich für die russischen Streitkräfte bestimmt. Insgesamt wurden fünf Einheiten beschlagnahmt

Am 1. Oktober fingen Zollbeamte in einem Zug aus Kaliningrad eine Ladung von Netzen ab. Bereits zuvor, am 27. und 29. September, wurden in denselben Zügen zwei Partien von Netzen gefunden.

Die Waren wurden an die Ukraine übergeben, so der litauische Zoll.

Litauens jüngste Hilfe für die Ukraine

FacebookNewsMastodonTelegramXVKRSS Den täglichen oder wöchentlichen Newsletter abonnieren und auf dem Laufenden bleiben!

Anfang Oktober hat Litauen 15 Millionen Euro für die Minenräumung in der Ukraine bereitgestellt. Insgesamt haben sich die Mitgliedsländer der Koalition für die Minenräumung in der Ukraine auf den Kauf von Ausrüstung im Wert von 22 Millionen Euro geeinigt.

Am 18. September erklärte der litauische Verteidigungsminister Laurinas Kasciunas, dass das Land bis Ende dieses Jahres weitere 40-50 Millionen Euro an Hilfe für die Ukraine bereitstellen will.