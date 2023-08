Litauischer Ministerpräsident beschreibt Putins Strategie in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich für eine Strategie des zermürbenden Krieges gegen die Ukraine entschieden. Dies erklärte die litauische Ministerpräsidentin Ingrida Šimonīte, berichtet Delfi.

Sie ist der Meinung, dass der russische Diktator die Ukraine absichtlich erschöpft, um die Länder zu ermüden, die dem ukrainischen Volk helfen.

„Bisher sieht es so aus, als sei Putins Strategie ein lähmender Krieg, eine lange Erschöpfung“, erklärte sie.

Mit einer solchen Strategie, so Shimonite, würde Russland versuchen, das Tempo und den Umfang der Hilfe für die Ukraine bei der Abwehr der russischen Aggression negativ zu beeinflussen.

„Dann werden (nach den Plänen des Kremls – Anm. d. Red.) im Westen politische Parteien an die Macht kommen, die die Unterstützung der Ukraine ganz einstellen werden. Ich sehe eine solche reale Möglichkeit“, sagte der Ministerpräsident.

Am 2. August führten die Präsidenten der Türkei und Russlands ein Telefongespräch, in dem sie sich über das bevorstehende Treffen verständigten. Später kündigte Erdogan die Möglichkeit eines Besuchs von Putin in der Türkei an. Das genaue Datum des Besuchs stehe noch nicht fest und werde auf diplomatischem Wege vereinbart.

Später verschob Erdogan selbst das Treffen mit Putin auf September, und zwar am Rande des G20-Treffens in Indien oder bei der UN-Generalversammlung in den Vereinigten Staaten.