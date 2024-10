Lubinez: Sieben Kinder aus den besetzten Gebieten zurückgekehrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Sieben Kinder im Alter von 3 bis 17 Jahren wurden aus den besetzten Gebieten zurückgebracht. Es handelt sich um Familien aus den Regionen Cherson, Saporischschja und Luhansk.

Dies berichtete der Ombudsmann der Ukraine Dmytro Lubinez auf seiner Telegramseite.

Der Beamte sagt, dass die Familien unter Druck gesetzt wurden, die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen, und dass die Kinder in russische Schulen gingen, wo ihnen „eine falsche Geschichte beigebracht wurde und sie sogar gezwungen wurden, die Uniformen der Invasoren anzuziehen.“

„Jeder Tag war eine Herausforderung: angst vor bewaffneten Durchsuchungen, Verhöre, Druck wegen der Androhung des Entzugs der elterlichen Rechte und der Wegnahme der Kinder, der Rückgang des eigenen Geschäfts und des angemessenen Verdienstes“, schrieb Lubinez. Der Ombudsmann fügte hinzu, dass die Ukrainer im Rahmen des ukrainischen humanitären Programms Bring Kids Back UA nach Hause zurückgebracht wurden.

Ebenfalls an diesem Tag wurden drei Kinder aus den vorübergehend besetzten Gebieten (TOT) der Regionen Saporischschja und Cherson in das von der Ukraine kontrollierte Gebiet evakuiert, sagte Mykola Kuleba, Leiter der Organisation Save Ukraine. Einer von ihnen, ein 17-jähriger Junge, wurde von den russischen Behörden versucht, in die russische Armee eingezogen zu werden.