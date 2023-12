Die Luftabwehr hat mehr als 40 Shahed-Drohnen abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben 50 Angriffsdrohnen vom Typ Shahed-136/131 auf die Ukraine abgefeuert, von denen die meisten zerstört werden konnten. Darüber berichtet am 6. Dezember der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

„Die Kräfte und Mittel der Luftverteidigung der Ukraine haben 41 Kampfdrohnen zerstört“, heißt es in der Meldung.

Nach Angaben der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine haben die russischen Besatzungstruppen die Ukraine mit „Shaheds“ in zwei Richtungen angegriffen – Kap Chauda (Krim) und Region Kursk der Russischen Föderation. Insgesamt wurden 48 Angriffsdrohnen abgefeuert.

An der Abwehr des russischen Angriffs waren Kampfflugzeuge, Flugabwehrraketen und mobile Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte beteiligt. Wir möchten Sie daran erinnern, dass in der Nacht zum 6. Dezember in den meisten Regionen der Ukraine Luftalarm herrschte.

In der Region Chmelnyzkyj waren Explosionsgeräusche zu hören. Außerdem meldeten die Überwachungskanäle Explosionen in Berdytschiw in der Region Schytomyr.