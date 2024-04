Luftabwehrkräfte zerstörten 20 von 20 "Shahedin"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Luftverteidigungskräfte haben 20 von 20 „Shaheds“ zerstört, die die Ukraine in der Nacht angegriffen haben. Dies teilte der Kommandeur der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine Mykola Oleshchuk am Dienstag, den 9. April in Telegram mit.

„In der Nacht griffen russische Angreifer 20 unbemannte Luftfahrzeuge vom Typ „Shahed-131/136“ vom Kap Chauda – Krim, Primorsko-Achtarsk – Russische Föderation, sowie vier Flugabwehrlenkraketen S-300 aus der besetzten Region Donezk an“, schrieb er.

Als Ergebnis der Luftangriffe wurden alle 20 „Shaheds“ in den Regionen Mykolajiw, Odessa, Cherson, Dnipropetrowsk, Poltawa, Winnyzja und Lwiw abgeschossen.

An der Abwehr des Luftangriffs waren Kampfflugzeuge, Flugabwehrraketeneinheiten und REBs der Luftwaffe sowie mobile Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte beteiligt.

Wir möchten daran erinnern, dass in der Nacht im Gebiet Poltawa Explosionen zu hören waren. Außerdem waren Explosionen in den Regionen Chmelnyzkyj und Lwiw zu hören.