Der Luftalarm breitet sich weiter über die Ukraine aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Luftwaffe hat den Start mehrerer Drohnen von der Krim aus gemeldet. Der Luftalarm ist bereits in sechs Regionen ausgerufen worden. Dies meldet am Freitag, den 29. September, die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in Telegram.

„Der Start mehrerer Gruppen von Shahed-Schlagdrohnen aus dem Gebiet des Bereichs Chauda (Krim) durch den Feind wurde aufgezeichnet. Folgen Sie den Meldungen. Wenn Sie einen Luftalarm ausrufen – gehen Sie in Deckung“, warnten die Streitkräfte der Ukraine.

Vor dem Einsatz von Angriffsdrohnen durch den Feind wurde in den Regionen Cherson und Mykolajiw gewarnt.

Um 21.45 Uhr wurde in der Region Odessa Luftalarm ausgerufen und auch in Saporischschja und im Donbass wurde die Gefahr von Raketen gemeldet.

Um 23.17 Uhr wurde der Luftalarm auf die Regionen Winnyzja, Cherkassy und Kirowohrad ausgeweitet.

Rumänien verlegt seine Luftabwehrmittel näher an die Donbass-Dörfer an der Grenze zur Ukraine und erhöht die Zahl der Beobachtungsposten und Patrouillen in der Region.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Russland am 26. September mit Angriffsdrohnen die Infrastruktur des ukrainischen Hafens an der Donau sowie den Fährkontrollpunkt an der Grenze zu Rumänien angegriffen hat. Infolge des Angriffs wurde die Arbeit des Kontrollpunkts einen ganzen Tag lang unterbrochen.