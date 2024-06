Die Luftverteidigungskräfte haben zwei Iskander-K-Raketen und zwei Drohnen zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht zum 4. Juni 2024 startete Russland einen Angriff mit zwei Iskander-K-Marschflugkörpern und vier Drohnen. Die Luftverteidigungsstreitkräfte zerstörten beide Raketen und zwei Drohnen.

Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit

Die Region Dnipro wurde von Raketen angegriffen, die aus dem Gebiet der vorübergehend besetzten Krim abgefeuert wurden. Beide Raketen wurden von Flugabwehrraketeneinheiten der Luftwaffe zerstört.

„Darüber hinaus setzte der Feind gegen Mitternacht vier unbemannte Flugzeuge (Typ noch zu bestimmen) in nördlicher Richtung ein. Zwei von ihnen wurden von Einheiten der mobilen Feuergruppen der Verteidigungskräfte in der Region Tschernihiw zerstört, zwei weitere haben von selbst aufgehört zu existieren“, heißt es in der Erklärung.