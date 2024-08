Die Luftverteidigungskräfte zerstörten 30 der 38 Shaheds in der Nacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht des 13. August 2024 griffen russische Truppen die Ukraine mit zwei ballistischen Iskander-M/KN-23-Raketen und 38 Shahed-Schlagdrohnen an. Die Luftverteidigungskräfte haben in der Nacht 30 Shaheds zerstört.

Dies berichtete der Kommandeur der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, Generalleutnant Mykola Oleshchuk.

Die Russen haben die Raketen aus der Region Woronesch abgeschossen, während die Shahedis aus den Gebieten Primorsko-Achtarsk und Kursk, Russland, abgeschossen wurden.

„Als Ergebnis der Luftabwehrschlacht schossen mobile Schießgruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte, der Luftfahrt, der Flugabwehrraketen und der elektronischen Kampfführung der Luftwaffe 30 feindliche Drohnen in den Regionen Mykolajiw, Winnyzja, Sumy, Kirowohrad, Cherson, Tschernihiw, Dnipro und Tscherkassy ab“, heißt es in der Erklärung.