Die Luftverteidigungsstreitkräfte zerstörten in der Nacht 11 Shaheds und fünf Ch-101-Raketen

Am Abend des 11. Juli 2024 griffen russische Truppen von Flugzeugen der strategischen Luftfahrt aus mit 5 Marschflugkörpern des Typs Ch-101 und in der Nacht mit 19 unbemannten Flugkörpern des Typs Shahed-131/136 und nicht identifizierten Drohnen an. Die Luftverteidigungskräfte haben 11 Drohnen und alle Raketen zerstört.

Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Die Russen starteten Marschflugkörper aus der Region Saratow und Drohnen aus Primorsko-Achtarsk und der Region Kursk der Russischen Föderation.

„Die Hauptrichtung des Angriffs war Starokonstantiniv. Kampfflugzeuge, Flugabwehrraketeneinheiten der Luftwaffe, mobile Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte und Einheiten der elektronischen Kriegsführung waren an der Abwehr des feindlichen Luftangriffs beteiligt“, heißt es in der Erklärung.

Die Luftverteidigungskräfte schossen Raketen in den Regionen Chmelnyzkij, Sumy und Tscherkassy sowie 11 „Shaheds“ und nicht identifizierte Drohnen in den Regionen Mykolajiw, Kiew, Winnyzja, Chmelnyzkij, Cherson und Sumy ab.

„Die restlichen acht Drohnen sind vor Ort verloren gegangen. Vermutlich setzt der Feind Nachahmungen von Kampfdrohnen ein, um die Luftverteidigung zu überlasten. Es gab keine Informationen über Verluste oder Schäden. Sollten Sie verdächtige Objekte entdecken, ergreifen Sie bitte keine eigenen Maßnahmen, sondern melden Sie deren Standort sofort der Polizei, dem staatlichen Notdienst oder der örtlichen Verwaltung“, so die Luftwaffe.