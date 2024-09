Luftwaffe: 24 Shaheeds über Nacht in vier Regionen abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 13. September haben die Luftverteidigungskräfte 24 Shaheds in vier Regionen abgeschossen, berichtete die ukrainische Luftwaffe am Morgen

In der Nacht zum 13. September haben die Luftverteidigungskräfte 24 Shaheds aus russischer Produktion in den Regionen Mykolajiw, Odessa, Chmelnyzkyj und Iwano-Frankiwsk abgeschossen.

Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am Morgen mit.

Nach Angaben der Luftwaffe griff die russische Armee in der Nacht zum 13. September mit 26 Shahed-Schlagdrohnen an (Startgebiete: Primorsko-Achtarsk – Russland, Chauda – Krim).

Infolge des Luftkampfes schossen die ukrainische Luftfahrt, die Flugabwehrraketentruppen, die mobilen Feuerkommandos und die Einheiten für elektronische Kampfführung der ukrainischen Verteidigungskräfte 24 Angriffsdrohnen in den Regionen Mykolajiw, Odessa, Chmelnyzkyj und Iwano-Frankiwsk ab.

„Mit Stand von 9.00 Uhr befindet sich noch eine feindliche Drohne im Luftraum, die Kampfhandlungen dauern an“, teilte die Luftwaffe mit.