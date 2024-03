Luftwaffe: 33 UAVs wurden während des nächtlichen Angriffs abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Angreifer haben in der Nacht vom 7. auf den 8. März das Territorium der Ukraine mit S-300 und Ch-59 Raketen und „Shaheds“ angegriffen. Insgesamt hat der Feind 37 Drohnen abgeschossen. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine auf ihrem Telegram-Kanal.

„In der Nacht vom 8. März 2024 hat der Feind den Süden und Osten der Ukraine angegriffen und dabei eine Flugabwehrlenkwaffe S-300, zwei Lenkflugkörper Ch-59 und 37 unbemannte Luftfahrzeuge vom Typ Shahed eingesetzt (das Gebiet der Drohnenstarts – Balaklawa, Krim)“, heißt es in der Meldung.

Der feindliche Angriff wurde von Einheiten der Luftwaffe, mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Als Ergebnis der Kampfhandlungen wurden 33 „Shahed“ in den Regionen Odessa und Charkiw abgeschossen.

Wir werden daran erinnern, in Odessa am Abend am Donnerstag, 7. März, war eine Reihe von Explosionen während des Luftalarms zu hören.