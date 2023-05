Die Luftwaffe hat alle feindlichen Ziele zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 16. Mai griff die russische Armee die Ukraine aus dem Norden, Süden und Osten mit 18 verschiedenen Typen von Luft-, See- und Landraketen an. Alle wurden zerstört, wie das Luftwaffenkommando der ukrainischen Streitkräfte mitteilte.

„Von sechs MiG-31K-Flugzeugen wurden sechs ballistische Flugkörper des Typs X-47M2 Kinschal abgefeuert, neun Kalibr-Marschflugkörper von Schiffen im Schwarzen Meer aus und drei landgestützte Raketen (S-400, Iskander-M). Alle Raketen wurden von den Luftverteidigungskräften und -mitteln zerstört“, betonte das Militär.

Darüber hinaus griff der Feind mit Kampfdrohnen des Typs Shahed-136/131 an und führte auch Luftaufklärung mit drei Drohnen der operativ-taktischen Ebene (Orlan-10, SuperCum) durch. Auch sie wurden alle abgeschossen.

„Die taktische Luftwaffe greift weiterhin die Stellungen der Angreifer an. Mehr als zwanzig Gruppenangriffe wurden im Laufe des Tages am 15. Mai und zu Beginn des Tages am 16. Mai durchgeführt“, fügte das Kommando hinzu…