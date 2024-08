Die Luftwaffe berichtete über die Abwehr eines nächtlichen Angriffs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Dank aktiver Gegenmaßnahmen erreichten die meisten der feindlichen Raketen ihr Ziel nicht, versicherte Mykola Oleshchuk.

In der Nacht zum Donnerstag haben russische Aggressoren die Ukraine mit verschiedenen Raketen und Shahed-Angriffsdrohnen angegriffen. Die meisten der feindlichen Ziele erreichten ihre Ziele nicht, sagte der Kommandeur der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, Mykola Oleshchuk, am 22. August in Telegram.

Seinen Angaben zufolge haben die Russen 10 Shahed-Drohnen aus Richtung Kursk abgefeuert, hauptsächlich auf die Stellungen der ukrainischen Streitkräfte in den Frontgebieten der Region Charkiw.

Der Feind setzte auch Ch-31P Anti-Radar-Raketen aus dem Luftraum über dem Schwarzen Meer und zwei Iskander-M ballistische Raketen aus der Region Belgorod und der Krim ein.

„Die Luftverteidigungskräfte und -mittel schossen zwei Kampfdrohnen ab, zwei weitere gingen ortsgebunden verloren (fielen unabhängig voneinander). Infolge aktiver Gegenmaßnahmen erreichten die meisten feindlichen Raketen ihre Ziele nicht. Vorläufig ohne Verluste und ernsthafte Folgen“, sagte Oleshchuk.

Wir möchten daran erinnern, dass die ukrainische Luftabwehr in der Nacht zum 21. August 51 feindliche Ziele zerstört hat – 50 „Shaheds“ und eine Rakete. Weitere 16 feindliche unbemannte Luftfahrzeuge wurden örtlich überflüssig.