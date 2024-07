Die Luftwaffe hat ein Video von Kampfeinsätzen gegen feindliche Drohnen veröffentlicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen haben einen der massivsten Angriffe durch Angriffsdrohnen während des gesamten Krieges durchgeführt. Das Hauptziel der Russen war Kiew. Der Luftalarm in der Hauptstadt dauerte mehr als sieben Stunden.

Generalleutnant Mykola Oleshchuk, Kommandeur der Luftwaffe, zeigte ein Video vom Abschuss russischer Drohnen durch ukrainische Verteidiger in der Nacht des 31. Juli. Er veröffentlichte das entsprechende Video in einem Telegram am Mittwoch, den 31. Juli.

Beachten Sie, dass die russischen Truppen in der Nacht zum 31. Juli den massivsten Drohnenangriff seit Beginn des umfassenden Krieges durchgeführt haben.

„Kampfeinsatz gegen feindliche „Shaheds“ in der Nacht des 31. Juli 2024 in südlicher Richtung! Danke für die Genauigkeit!“ – unterzeichnete die Veröffentlichung Oleshchuk.

In der zweiten Angriffswelle zerstörten die Luftverteidigungskräfte weitere feindliche Drohnen. Insgesamt wurden mehr als 40 Drohnen im Himmel über Kiew und im Anflug abgeschossen.