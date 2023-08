Luftwaffe warnt vor Bedrohung durch ballistische Raketen und Drohnen in einigen Regionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua

In der Nacht zum 16. August meldete die Luftwaffe eine Bedrohung durch ballistische Flugkörper für mehrere Regionen.

Quelle: Luftwaffe

Übersetzung: „Dnipropetrowsk, Kirowohrad, Poltawa, Saporischschja, Regionen – Bedrohung durch ballistische Waffen aus südlicher Richtung!“

Was vorher geschah: Zuvor hatte die Luftwaffe berichtet, dass russische Streitkräfte am Dienstagabend Kamikaze-Drohnen in Richtung Ukraine abgefeuert hätten.

Aktualisiert: Die Luftwaffe meldete später die Bedrohung durch Angriffsdrohnen für die Regionen Mykolajiw und Cherson.