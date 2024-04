Die Luftwaffe warnt vor einer Bewegung der Shahedin aus dem Süden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen greifen die Ukraine mit Drohnen an. In einer Reihe von Regionen wurde ein Luftalarm ausgerufen. Darüber wurde am Freitag, den 5. April, im Telegram-Kanal Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine berichtet.

Dort wurde festgestellt, dass Russland mehrere Gruppen von Drohnen gestartet hat.

„Eine Gruppe von UAVs im Norden der Region Saporischschja auf einem Kurs nach Osten. Die zweite Gruppe von UAVs in der Region Dnipropetrowsk in nordöstlicher Richtung“, so die Militärs.

Sie riefen dazu auf, den Alarm nicht zu ignorieren.

Überwachungskanäle weisen auch darauf hin, dass eine Spionagedrohne über Charkiw aufgezeichnet wird.