Luftwaffenkommandeur: Russische Armee traf Modelle mit Iskander

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Das russische Militär hat Modelle ukrainischer Luftabwehrsysteme mit Iskander-Raketen angegriffen, wie der ukrainische Luftwaffenkommandeur Mykola Oleshchuk mitteilte

Dies berichtete der Kommandeur der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine Mykola Oleshchuk.

Oleshchuk postete auf seinem Telegram-Konto ein Video von russischen öffentlichen Medien, in dem behauptet wird, die russische Armee habe eine Radarstation und ein Patriot-Luftabwehrsystem zerstört.

„Natürlich haben sowohl wir als auch der Feind Verluste an Ausrüstung und Menschen. Aber keine Seite spricht öffentlich darüber. Es ist klar, warum! Um der Öffentlichkeit zu erklären, dass nicht alles so klar ist, zeige ich ausnahmsweise zwei neue feindliche Angriffe mit Iskander-M, die von russischen Aufklärungsdrohnen gefilmt wurden“, schrieb Oleshchuk. Er sagte, dass russische Raketen den Flugplatz Dohintsev in Krywyj Rih und das Gebiet Pivdenne bei Odessa getroffen haben.

„Danke an alle, die mit hochwertigen Modellen von Flugzeugen und Luftabwehrsystemen helfen. Der Feind hat weniger Iskander, und die Modelle werden geliefert“, sagte Oleshchuk.