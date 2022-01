Lukaschenka sagt, dass er die Armee nicht auf das Gebiet der Ukraine schicken wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Falle eines möglichen Krieges mit der Ukraine wird die belarussische Armee nicht auf dem Territorium der Ukraine kämpfen. Dies erklärte der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko nach der Bekanntgabe einer Botschaft an das Volk und die Nationalversammlung, berichtet Ukrinform.

„Ich werde kein (Militär – Anm. d. Red.) auf das Territorium eines anderen schicken, wir werden nicht in den Krieg ziehen“, sagte Lukaschenko auf die Frage nach einer möglichen Beteiligung des belarussischen Militärs am Krieg in der Ukraine.

Er wies darauf hin, dass die belarussische Armee geschaffen wurde, um sich auf ihrem eigenen Territorium zu verteidigen.

„Wenn sie kommen, um zu töten, werden sie alles bekommen, sowohl auf unserem Gebiet als auch auf dem Gebiet der anderen. Wir werden niemals eine Quelle des Krieges sein“, sagte Lukaschenko.

Gleichzeitig versprach er, Russland militärische Unterstützung zu gewähren, falls sein Territorium angegriffen wird…