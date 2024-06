In Luzk gab es eine Granatenexplosion im Postamt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Mann hatte im Internet drei pyrotechnische Granatenimitate bestellt. Nachdem er das Paket erhalten hatte, beschloss er, sie an Ort und Stelle zu untersuchen.

In Luzk ist in einem Postamt eine Granate explodiert. Darüber berichtete der lokale Sender 12 unter Berufung auf die Polizei am Sonntag, den 9. Juni.

„Ein Einwohner von Luzk bestellte im Internet drei pyrotechnische Granatenimitate. Nachdem er das Paket erhalten hatte, beschloss er, sie an Ort und Stelle zu untersuchen – in der Filiale der Neuen Post in der Sobornost (Allee – Anm. d. Red.)“, heißt es in der Meldung.

Es wird behauptet, dass der Mann sich nicht an die Regeln für den Umgang mit explosiven Gegenständen gehalten hat. Er zog versehentlich den Scheck von einer der Übungsgranaten und diese explodierte.

Das Opfer wurde behandelt und seine Gesundheit ist nicht in Gefahr. Die Mitarbeiter des Postamtes wurden nicht verletzt.

