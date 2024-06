Männer mit doppelter Staatsbürgerschaft können die Ukraine nicht mehr verlassen - US-Botschaft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 1. Juni hat die Ukraine die Ausnahmeregelung „Aufenthalt im Ausland“ aufgehoben. Dies teilte die US-Botschaft mit. Sie erklärte, dass Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft im Alter zwischen 18 und 60 Jahren möglicherweise nicht mehr ins Ausland reisen können.

Die Ukraine hat die Ausnahmeregelung für Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft, das Land zu verlassen, aufgehoben.

Die US-Botschaft in der Ukraine hat ihre Bürger vor dieser Maßnahme gewarnt.

Nach Angaben der diplomatischen Vertretung hebt die Ukraine zum 1. Juni die Ausnahmeregelung „Aufenthalt im Ausland“ auf, die es einigen Ukrainern im Alter von 18 bis 60 Jahren bisher ermöglichte, das Land zu verlassen. Nach dieser Änderung können US-ukrainische Doppelbürger, einschließlich derer, die in den Vereinigten Staaten leben, das Land möglicherweise nicht mehr verlassen.

Die Botschaft betonte, dass das ukrainische Recht die doppelte Staatsbürgerschaft nicht anerkennt. Daher werden US-ukrainische Doppelbürger während ihres Aufenthalts in der Ukraine ausschließlich als Bürger der Ukraine behandelt und unterliegen den Rechten und Pflichten ukrainischer Bürger. Gemäß dem Kriegsrecht in der Ukraine ist es Männern zwischen 18 und 60 Jahren verboten, das Land zu verlassen.

Wie die diplomatische Vertretung mitteilte, konnten Personen mit doppelter US-amerikanisch-ukrainischer Staatsbürgerschaft in dieser Gruppe früher in die Ukraine ein- und wieder ausreisen, wenn sie ihren Wohnsitz in der Ukraine abmeldeten und ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten anmeldeten. Nach Angaben der Botschaft wurde diese Ausnahme am 1. Juni aufgehoben.