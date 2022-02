Die Rada hat die Verhängung des Ausnahmezustands beschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Werchowna Rada hat am Mittwoch, den 23. Februar, in einer außerordentlichen Sitzung mit 335 Stimmen die Entscheidung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates unterstützt, den Ausnahmezustand in der Ukraine zu verhängen.

Der Ausnahmezustand wird am 24. Februar in Kraft treten und 30 Tage andauern. Später kann diese Frist verlängert werden.

Der Ausnahmezustand sieht also Folgendes vor:

Sonderregelung für die Ein- und Ausreise, Inspektion von Fahrzeugen (falls erforderlich),

Verbot von Massenveranstaltungen und Streiks (falls erforderlich, wird das Verbot vom Gericht festgelegt),

Ausgangssperre (nicht in allen Städten, auf Antrag der Behörden),

Dokumentenkontrollen, Durchsuchungen von Bürgern und Wohnungen (falls erforderlich),

Verbot für Wehrpflichtige und Personen, die dem Militärdienst unterliegen, sich ohne Genehmigung der Militärregistrierung umzumelden. Auch ein Verbot, ins Ausland zu reisen,

Verbot der Verbreitung von Informationen, die „die Lage destabilisieren“ könnten,

Besondere Vorschriften für die Kommunikation und das Internet.

Es kann eine vorübergehende oder dauerhafte Evakuierung der Bevölkerung – mit Bereitstellung von Ausweichquartieren – erfolgen.

Am Vortag hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen mit Sicherheitskräften und den Fraktionsvorsitzenden der Rada die Möglichkeit der Verhängung des Ausnahmezustands erörtert.

Und heute wurde die Entscheidung auf einer Sitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates gebilligt.

Der Vorsitzende des Sicherheitsrates, Olexij Danilow, erklärte, dass im Falle einer militärischen Invasion in der Ukraine sofort das Kriegsrecht verhängt würde…