Im Jahr 2024 wird die Zahl der Dollar-Milliardäre in Russland einen Rekordwert erreichen. Dies geht aus der jährlichen Rangliste der reichsten Menschen der Welt hervor, die vom Forbes-Magazin erstellt wird.

So wurden in diesem Jahr 125 Milliardäre aus Russland erfasst – diese Zahl ist ein Rekord. Das ist mehr als vor der umfassenden Invasion in der Ukraine und der Verschärfung der antirussischen Sanktionen.

Der bisherige Rekord für die Anzahl der Russen in der Liste der reichsten Geschäftsleute der Welt wurde im Jahr 2021 aufgestellt – damals waren es 123 Personen.

Unmittelbar nach dem Beginn der Invasion in der Ukraine sank die Zahl der russischen Milliardäre drastisch – auf 88 Personen im Jahr 2022. Im Jahr 2023 waren es noch 110 Personen.

Forbes stellt fest, dass die Zahl der russischen Milliardäre sogar noch höher hätte sein können, aber zehn der reichsten Geschäftsleute haben nach Beginn des Krieges auf die russische Staatsbürgerschaft verzichtet und tauchen nun in der Bewertung als Vertreter anderer Länder auf.

Forbes nannte Vagit Alekperov, Eigentümer von LUKOIL, als reichsten Russen mit einem Vermögen von 28,6 Milliarden Dollar.

Das Gesamtvermögen der russischen Milliardäre stieg im Laufe des Jahres um 14% auf 576,8 Mrd. $, aber diese Zahl liegt immer noch unter dem Rekordwert von 2021, als das Gesamtvermögen von 123 russischen Milliardären auf 606,2 Mrd. $ geschätzt wurde.