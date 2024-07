Die Maßnahmen gegen russische DRGs werden in der Region Charkiw verstärkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Grenzschutz richtet zusätzliche Beobachtungsposten ein, die Zahl der Einsatzteams wurde erhöht.

Der Grenzschutz wird in der Region Charkiw zusätzliche Beobachtungsposten einrichten, die helfen werden, russische Saboteure effektiver zu bekämpfen. Darüber sagte der Innenminister Igor Klimenko nach einer Reise in die Region am Sonntag, den 7. Juli in Telegram.

„Besondere Aufmerksamkeit gilt der Bekämpfung von Sabotage- und Aufklärungsgruppen des Feindes. Unsere Einheiten identifizieren ständig russische Saboteure und gehen gegen sie vor. Um die Kontrolle zu verstärken, richten die Grenzschützer zusätzliche Beobachtungsposten ein, die Zahl der Einsatzgruppen wurde erhöht“, sagte er.

Der Minister hielt auch ein Treffen in Zolochev ab. Mit Vertretern regionaler und lokaler Behörden und Leitern von Abteilungen des Systems des Innenministeriums besprach Klymenko die Evakuierung aus Grenzdörfern, Befestigungen sowie die Notstromversorgung kritischer Infrastruktur und Kommunikationsstationen.

Wir erinnern daran, dass russische Sabotage- und Aufklärungsgruppen sich in Zivilkleidung tarnen und versuchen, die Grenze zur Ukraine bei Nacht zu überqueren. Die Bewegung solcher DRGs wurde in der Region Charkiw registriert.

Am 26. Juni wehrten ukrainische Grenzschützer einen Angriff einer russischen DRG in Richtung des Dorfes Sotnytskyj Kazachok in der Region Charkiw ab.