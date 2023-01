Das Main Directorate of Intelligence hat Russlands Vorgehen an der Front vorausgesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Anfang 2023 könnte das Aggressorland Russland seine Taktik an der Front ändern. Ein Vertreter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums, Wadym Skibizkyj, sagte dies in der Sendung des TV-Marathons Єdi novini.

„Wir sehen aktive Mobilisierungsprozesse in der Russischen Föderation. Die erste Phase ist nach unseren Schätzungen abgeschlossen“, sagte er.

Skibitzkij wies auch darauf hin, dass Russland sich in der Endphase der Verfahren für den Zusammenhalt von Bataillons- und Kompanieübungen befindet. Das bedeutet, dass die neuen Invasionstruppen bis Anfang 2023 einsatzbereit sein werden.

„Was erwarten wir? Der erste ist der Rückzug der russischen Truppenreserven an unsere Grenzen. Die Einführung neuer Einheiten auf unserem Territorium und die Einführung einiger Einheiten der territorialen Truppen. Und das erleben wir bereits in der Region Cherson. Dies ist eine Fortsetzung der Offensive in bestimmte Richtungen und Hauptziele. Das Ziel des Gegners ist nach wie vor die vollständige Einnahme der Region Donezk und die Beibehaltung der vorübergehend besetzten Gebiete, die jetzt unter russischer Kontrolle stehen. Und wir gehen davon aus, dass sich die Taktik Russlands auf dem Schlachtfeld ändern wird“, fügte Skibitzkyj hinzu.