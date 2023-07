Ein Mann, der eine ukrainische Flagge von einem Gebäude abgerissen hat, wurde in Odessa festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Odessa wurde am Samstagabend ein Mann festgenommen, der die Staatsflagge von einem Gebäude abgerissen und auf den Boden geworfen hat, berichtete die Patrouillenpolizei des Gebiets Odessa.

„Gestern Abend erhielt die Streifenpolizei einen Anruf über einen Konflikt zwischen Männern auf der Straße Kosmonaut Komarow. Am Ort des Geschehens fanden die Ordnungshüter einen Bürger mit offensichtlichen Anzeichen von Alkoholvergiftung. Augenzeugen des Vorfalls berichteten, der Bürger habe die Nationalflagge vom Gebäude gerissen, den Fahnenmast zerbrochen und die Flagge auf den Boden geworfen. Dieses Verhalten verärgerte die Augenzeugen, so dass sie die Polizei riefen“, so die Polizei.

Da die Handlungen des Mannes Anzeichen für eine Straftat nach Artikel 338 (Missbrauch von Staatssymbolen) des ukrainischen Strafgesetzbuchs aufwiesen, wurde er festgenommen und den Ermittlern übergeben.