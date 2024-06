Die Marine sagte, ob es eine Raketenbedrohung aus dem Schwarzen Meer gibt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland hält zwei Schiffe im Schwarzen Meer, darunter einen Träger von Kalibr-Marschflugkörpern. Ein weiterer Raketenträger befindet sich im Mittelmeer.

Russland hat zwei Kriegsschiffe ins Schwarze Meer verlegt, darunter einen Träger von Kalibr-Marschflugkörpern. Dies berichtete die Marine der Streitkräfte der Ukraine am Montag, den 3. Juni.

„Im Schwarzen Meer zwei feindliche Schiffe, darunter ein Träger von Marschflugkörpern Kalibr; im Asowschen Meer sind feindliche Schiffe abwesend; im Mittelmeer ein feindliches Schiff, das ein Träger von Marschflugkörpern Kalibr ist, eine Gesamtsalve von bis zu acht Raketen“, hieß es in der Meldung.

Im Laufe des Tages im Interesse Russlands gemacht Passage durch die Straße von Kertsch: im Schwarzen Meer – neun Schiffe, von denen fünf weiter in Richtung der Straße des Bosporus zu bewegen; im Asowschen Meer – acht Schiffe, von denen zwei aus der Straße des Bosporus bewegt.

Wir erinnern daran, dass das russische Militär weiterhin Schiffe von der vorübergehend besetzten Krim an andere Orte verlegt. So verlegen die Russen Schiffe in die Region Krasnodar der Russischen Föderation sowie nach Novorossiysk.