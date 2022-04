Mariupol als Stadt existiert nicht mehr - Kuleba

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Lage in Mariupol sei schwierig, da die Stadt aufgrund des ständigen Beschusses durch die Besatzer nicht mehr existiere, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in einem Interview für Face the Nation.

„Die Situation in Mariupol ist militärisch schwierig und herzzerreißend. Die Stadt existiert nicht mehr. Die Reste der ukrainischen Armee und eine große Gruppe von Zivilisten sind praktisch von russischen Truppen umzingelt“, sagte der Minister.

Kuleba zufolge kämpft das Militär noch immer, aber angesichts der Gräueltaten Russlands haben die Besatzer beschlossen, die Stadt zu zerstören.