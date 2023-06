McDonald's nimmt den Betrieb in Tschernihiw und Krywyj Rih wieder auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die McDonald’s-Restaurants haben ihre Arbeit in Tschernihiw und Krywyj Rih wieder aufgenommen. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am 1. Juni mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich beide Einrichtungen in zentralen Bereichen der Städte befinden – in Tschernihiw in der Kirponos-Straße 34, in Krywyj Rih in der Gagarin-Allee 2.

Die Einrichtung in Tschernihiw wird von 07:00 bis 22:00 Uhr geöffnet sein, und in Krywyj Rih – von 07:00 bis 21:00 Uhr. Zu Beginn der Arbeiten werden sie eine reduzierte Speisekarte anbieten, die nach und nach erweitert werden soll.

„Die Restaurants halten sich an die erweiterten Sicherheitsvorschriften, d.h. im Falle eines Luftalarms wird das Team alle Vorgänge schnell abschließen, bereits bezahlte Bestellungen ausgeben und das Lokal schließen, damit sich Mitarbeiter und Gäste in Sicherheit bringen können“, heißt es in der Pressemitteilung.

Außerdem werden die Lokale bei erhöhter Nachfrage in den ersten Tagen eine begrenzte Anzahl von Besuchern zulassen, um eine Überlastung zu vermeiden.